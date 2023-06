Museu do Festival de Cinema de Gramado exibe filme para comunidades indígenas de Canela

O Museu do Festival de Cinema de Gramado e o Canella Cineclube vão exibir, nesta quinta-feira (15), às 15h, o filme Para'Í, para cerca de 160 indígenas de comunidades das etnias Kaingang e Guarani de Canela. A parceria entre as instituições vem para divulgar a memória do cinema nacional, através da seleção de filmes, para serem exibidos em praça pública, localizadas em comunidades periféricas, zonas rurais, linhas e centros de assistência social.

A exibição será no Palácio dos Festivais (av. Borges de Medeiros, 2697 - Gramado), marcando a primeira vez que os indígenas terão a oportunidade de assistir a um filme no cinema, e, também, estimulando a inclusão e a valorização das culturas tradicionais. A sessãotambém contará com a presença de mais de 40 alunos da rede pública de Gramado.

Escrito e dirigido por Vinicius Toro, o filme Para'Í conta a história de Pará, uma menina guarani que encontra por acaso um milho guarani tradicional, que nunca havia visto. Ela se encanta com a beleza das sementes coloridas do milho e busca cultivá-lo.

Através da busca de plantar as sementes do milho, Pará começa a questionar seu lugar no mundo; quem ela é; por que fala português e não guarani; por que é diferente dos colegas da escola; por que seu pai vai à igreja Cristã; por que moram numa aldeia tão perto da cidade, por que seu povo luta por terra.