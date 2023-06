Ludmilla faz show no Parque da Harmonia, em Porto Alegre

No mês dos namorados, Porto Alegre recebe a cantora Ludmilla, com sunset e pagode, no show de sua turnê Numanice que acontece neste domingo (11) no Parque da Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255), a partir das 14h. O evento é esperado por uma multidão de fãs do Rio Grande do Sul. O local conta com estacionamento, e os ingressos - que custam a partir de R$ 200,00 - estão à venda (lote extra) na plataforma Sympla.

Numanice surgiu em 2020 e consagrou a carreira da artista, passando por diversos estados brasileiros, sendo memorável em todas as edições. Segundo a produção do evento, é imprescindível a apresentação de documento atualizado com foto na entrada do show, que será gravado, filmado e fotografado. Ao participar do evento, o portador do ingresso concorda e autoriza a utilização gratuita de sua imagem por prazo indeterminado. Não é permitida a entrada de menores de idade, mesmo acompanhados de pais ou responsáveis.