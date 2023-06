Taz: Em Busca do Hambúrguer chega às plataformas digitais

O filme Taz: Em Busca do Hambúrguer chegou às plataformas digitais nessa quinta-feira. A animação do famoso "herói" desajustado volta com uma versão moderna, porém mantendo o design mais antigo que lembra muito os desenhos do personagem, despertando nostalgia em qualquer um.Na nova aventura, um ladrão rouba os alimentos da cidade e captura o pai de Quinn, uma ratinha sonhadora e brigona que convoca Taz para trabalharem juntos a procura do criminoso pelas selvas da Tasmânia. É nessa aventura familiar cômica e comovente que vemos que até os desajustados podem ser heróis, e até mesmo as amizades mais improváveis podem salvar o dia.