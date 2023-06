Curso de improviso em comédia ImprovPOA tem inscrições abertas para iniciantes e avançados

O curso de improviso em comédia ImprovPOA está com duas turmas abertas, uma para iniciantes e outra para quem já fez o curso inicial. As aulas têm início na segunda-feira (19), para os iniciantes, e acontecem sempre às segundas, das 19h30min às 21h30min. Para os avançados, o curso inicia na quarta (21) e segue sempre às quartas no mesmo horário. As atividades acontecem no auditório do Espaço Força e Luz 4° andar (Rua dos Andradas 1223). Interessados devem se inscrever através do e-mail [email protected] , com o valor de R$ 250,00. Criado em 2015, o curso de Improviso em Comédia permite que as pessoas consigam improvisar cenas a partir de sugestões dos professores e dos colegas. Através de jogos os alunos aprendem as técnicas e como trabalhar em grupo. O curso também é um ótimo espaço para quem quer trabalhar a timidez, aprender a trabalhar em grupo ou, até mesmo, apenas se divertir. As atividades foram adaptadas por Matheus Wilke, que fez o seu curso de improvisação na Holanda. Atualmente, as aulas são ministradas por Bruno Rodrigues, Jaqueline Marques e Kamylla Lemos.