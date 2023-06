O Pecado Mora ao Lado, com Marilyn Monroe, será exibido na Sala Redenção nesta segunda-feira (12)

Nesta segunda-feira (12), data em que se comemora o Dia dos Namorados, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) e o Clube de Cinema de Porto Alegre exibem o filme O Pecado Mora ao Lado (1955), de Billy Wilder. A projeção acontece às 19h, sendo seguida por um bate-papo conduzido por Paulo Casa Nova, diretor do Clube de Cinema. A entrada é franca.

A comédia romântica é frequentemente lembrada por ter consolidado Marilyn Monroe como uma das maiores estrelas de cinema da época, e por sua icônica cena da atriz com seu vestido branco esvoaçante, em cima da saída de ar do metrô.



A sessão de O Pecado Mora ao Lado integra a programação do Ciclo Comédia Romântica, realizado pelo Clube de Cinema de Porto Alegre. A atividade se propõe a exibir e debater este subgênero, que, marcado por produções em três atos e sem muitas elaborações, é possivelmente o mais subestimado do cinema.

Ao trazer títulos de diferentes décadas e cinematografias, o cineclube estimula a reflexão sobre a comédia romântica, que ainda mostra força para atrair diferentes casais que buscam sonhar juntos sobre o amor. O ciclo segue na Sala Redenção até o final de 2023, com edições mensais.