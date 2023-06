Teatro Vivo amplia temporada de Tom na Fazenda e exposição Cartografias Visuais para uma escrita LGBTI+

O espetáculo LGBT+ Tom na Fazenda tem temporada estendida no Teatro Vivo (Av. Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo), até o dia 23 de julho. Obra do autor canadense Michel Marc Bouchard, a peça é dirigida por Rodrigo Portella. As apresentações acontecem sexta e sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h. O espetáculo com a temática da diversidade está em cartaz simultaneamente à exposição Cartografias Visuais para uma escrita LGBTI+, exibida gratuitamente no foyer do Teatro Vivo. A mostra destaca os trabalhos de 16 artistas ligados à causa, com a curadoria de Andrés Hernández e dá continuidade ao diálogo proposto pela Vivo na mostra Telas do Orgulho, na SP-Arte. As iniciativas ampliam o alcance das ações da Vivo voltadas para valorizar a arte, o orgulho e a diversidade, no mês em que se celebra a comunidade LGBTI+. A marca também é uma das patrocinadoras da Parada do Orgulho LGBT+, que acontece em São Paulo no próximo domingo (11).