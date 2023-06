Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz & Violão chega ao Teatro Unisinos nesta sexta (9)

O espetáculo Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz & Violão terá sessão única nesta sexta-feira (9), às 21h, no Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1600). O show é um convite para um encontro mais intimista, com muita interação com o público, revisitando as raízes, as referências e as faíscas criativas que deram origem à história do icônico grupo paulista. A apresentação de Porto Alegre contará com clássicos e sucessos, como O anjo mais velho, Pena, Camarada d'Água e Nosso pequeno castelo, e também algumas canções do novo álbum Luzente. Os ingressos estão à venda pela internet, por valores a partir de R$ 42,00.Com mais de dois milhões de álbuns vendidos, sete CDs autorais, três DVDs e quatro músicas em novelas, O Teatro Mágico completa 20 anos sendo considerado um dos maiores projetos da música independente nacional. O clima mais intimista de apresentação coloca o público cara a cara com Fernando Anitelli, criador do grupo que reúne elementos do teatro, do circo, da literatura e do cancioneiro popular. O projeto em formato voz e violão já rodou o Brasil e fez sucesso também em Portugal.