Marcelo Gross lança seu quarto disco solo em vinil

Marcelo Gross, guitarrista da Cachorro Grande, lança seu quarto disco solo, Exilado. O disco também é o quarto álbum do cantor a ser lançado em vinil, e está em pré-venda, com previsão de lançamento para o dia 30 de junho.

O disco reúne as principais referências musicais de Gross, que é um dos melhores compositores do rock gaúcho. Em E o Vento Levou o artista canta sobre dissabores amorosos numa balada pop rock radiofônica. Tudo Escondido é um rock cheio de riffs de guitarras à moda Rolling Stones. Eu Passei de Fase na Moral é um blues acústico de raiz, que remete a Robert Johnson e novamente aos Stones do final dos anos 1960, período dos álbuns clássicos Beggars Baquet e Let it Bleed. A influência dos Beatles aparece em Passou, uma balada psicodélica de linda melodia.



O álbum foi gravado no estúdio da Holiday Produtora durante a pandemia do Covid em 2021/2022 e pegou a fase mais crítica do distanciamento social. Gross tocou todos os instrumentos, cantou, compôs as canções, fez as fotos do material gráfico e produziu o disco. "Foi uma fase muito complicada. Eu não podia fazer shows e foi a maneira de me manter ativo. Eu ficava dentro do estúdio separado por um vidro do técnico de áudio, sem contato físico algum", recorda Gross.



Apaixonado por vinil, Gross tem em seu apartamento no centro de Porto Alegre centenas de LPs, que consome exaustivamente. Desta forma, Exilado não poderia deixar de receber uma edição em "bolachão". O disco tem como "modelo" na capa (e na contra-capa) o gato Nara Leão, que apareceu na casa da mãe de Gross em Canoas (RS) e acabou sendo adotado.