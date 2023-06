Show Mulheres Apaixonadas traz temas de novelas brasileiras ao Bar Ocidente

Nesta quinta-feira (8), as cantoras Amanda Gabana e Gabriela Lery apresentam o show Mulheres Apaixonadas, às 21h, no Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960). O espetáculo é uma performance musical que celebra as maiores canções de amor das novelas brasileiras. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 20,00.Livremente inspiradas nas tramas e nos dramas da televisão, as artistas contam uma história de amor entre duas mulheres apaixonadas, através de um repertório nostálgico, que relembra as cenas dos casais mais icônicos da dramaturgia.Além de cantora, Amanda é compositora, e seu som autoral flerta com o pop e o indie, sendo Presa na Rede e Nós seus singles mais recentes. Atualmente, ela trabalha com covers de Gal Costa e Marina Lima, além de ser vocalista da Caçamba - roda de samba de mulheres. Já Gabriela é cantautora, instrumentista, produtora e educadora musical. Seu primeiro EP, Coleção, foi lançado em agosto de 2019. Já em 2020, a artista foi contemplada pelo edital FAC Digital RS e lançou Arquipélago, seu primeiro álbum, produzido de maneira totalmente remota durante o período de distanciamento social. Além de seu projeto solo, Gabriela também integra a produtora cultural Corda Solta e a banda de surf rock instrumental As Aventuras.