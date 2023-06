O Butiá recebe show de jazz de Antonio Flores e sunset no final de semana

Abrindo a programação de junho, o Butiá (Rod. Frei Pacífico, 4100) traz música e gastronomia de qualidade para embalar os finais de tarde. Para acompanhar o tradicional almoço e as famosas cestas de piquenique, a fazenda à beira do Guaíba terá, no sábado (3), às 15h, sunset com o DJ Gustavo Bassani. E no domingo, apresentação do violonista e guitarrista Antonio Flores, a partir das 16h45min. Os ingressos custam R$90 e dão direito a R$50 de crédito para consumo na propriedade. As reservas devem ser feitas pelo site.A tarde de sábado será embalada por Gustavo Bassani, produtor musical, DJ, multi-instrumentista e sound designer que apresenta canções que vão do jazz ao house music, passando por soul, boogie, ambient e dub. No domingo, a vez é do violonista e guitarrista Antonio Flores presentear o público com o seu jazz. Músico desde os 16 anos, Antonio teve a experiência de morar os Estados Unidos, onde pode tocar com vários artistas do cenário de jazz local, tendo a oportunidade de conviver com nomes como: Bob Watson, Danny Embrey, Matt Hopper, entre outros. Como integrante do Delicatessen, vem participando dos principais festivais de jazz no Brasil, como Jurerê Jazz Festival, Rio das Ostras Jazz & Bluese Santa Jazz.