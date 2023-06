Sergio Lopes apresenta nova exposição na Galeria Bublitz a partir deste sábado (3)

Um dos mais atuantes e produtivos artistas gaúchos, o caxiense Sergio Lopes inaugura no sábado (3), a exposição E o amor é tão longe.... O vernissage será realizado das 10h às 14h na Galeria Bublitz (Av. Neusa Goulart Brizola, 143). São 24 obras inéditas do artista, que poderão ser conferidas no espaço até o dia 1º de julho, de segunda à sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h. A entrada é franca.Em E o amor é tão longe..., Sergio Lopes retoma um dos temas que se tornou uma de suas marcas-registradas: o "clown". Segundo o artista, na figura do palhaço, ele busca o personagem plural, rico de personalidades e uma forma de retratar metaforicamente o indivíduo apaixonado, suas inquietudes e recordações. Em sua obra, Lopes também expressa as figuras de pássaros, romãs e flores, que surgem repetidamente sobre a superfície das telas como em uma eterna busca da beleza, dos sons e dos aromas distantes.O artista apresenta, em acrílica sobre linho, crianças que posam para retratos serenas, captadas em momentos instantâneos e fugidios, como se ele desejasse paralisar o tempo. Em algumas áreas da pintura, o desenho permanece sem a cobertura de tinta, em uma alusão que representa a finitude e a incompletude do amor.