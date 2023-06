Sala Redenção exibe mostra com a temática da loucura a partir desta terça (6)

Em cartaz no Museu da UFRGS, a exposição Esta Coisa que Pulsa celebra os mais de 30 anos da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, um local de diálogo, trocas e ponto de luta antimanicomial. Integrando as atividades educativas propostas a partir da exposição, a mostra de cinema com a temática da loucura acontece em todas as terças-feiras de junho, às 19h, na Sala Redenção (Rua Engenheiro Luiz Englert, 333), com entrada gratuita e aberta à comunidade.O primeiro filme a ser exibido será na próxima terça-feira (6), o documentário Epidemia de Cores, dirigido por Mário Saretta, um dos curadores da exposição. Na outra terça (13), o curta Condenadas pela Razão terá sessão especial de debate com a diretora Muriel Rodrigues, pautando o tema mulheres e loucura. Os filmes Camille Claudel e Um anjo em minha mesa finalizam a mostra com a temática mulheres artistas em conflitos e sofrimento mental, nos dias 20 e 27 de junho, respectivamente.A programação faz parte do projeto Resistência, Memória e Arte: 30 anos da Oficina de Criatividade do HPSP, com produção de Sabiá Cultural e financiamento Pró-Cultura através do edital FAC Visual.