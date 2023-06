Projeto Água Viva lança vídeoarte neste domingo (4) no Pórtico Central do Cais da Mauá

Os porto-alegrenses vão conhecer neste domingo (4), às 18h, no Pórtico Central do Cais do Porto (Avenida Mauá, 1050), o resultado de uma iniciativa voltada para quem gosta de arte e tem interesse pelas questões ambientais. Coordenada por Consuelo Vallandro, Água Viva é um projeto envolvendo uma ação artística ocorrida na zona ribeirinha da Capital, que teve como objetivo sensibilizar e gerar um processo de conscientização diante da importância das águas do Guaíba e do problema do lixo de nossa cidade. No evento, intitulado Projeções, Consuelo faz uma apresentação do trabalho e projetará as imagens realizadas junto a seus convidados.A proposta realizada consistiu em contratar artistas da comunidade das ilhas de Porto Alegre para realizar e registrar uma performance com a temática ambiental, contando ainda com a interação direta do público. Na praça principal da Ilha da Pintada foi promovido o encontro destes artistas para trabalhar com o lixo encontrado no Guaíba, coletado previamente com ajuda de um pescador também da região. A ação interativa permitiu que o público pudesse compor imagens usando o material descartado como elemento estético, havendo registros fotográficos e filmagens para montar uma exposição, a qual será projetada no Pórtico do Cais da Mauá, símbolo de uma das entradas mais antigas da cidade.