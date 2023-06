Casal de influenciadores Gabriel e Shirley faz show no Araújo Vianna neste domingo (4)

Neste domingo (4), a dupla Gabriel e Shirley desembarca em Porto Alegre para show no Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), às 16h. O casal de influenciadores se encontra com os fãs e inscritos, num show pensado para toda a família, que envolve pais e filhos em atividades com músicas, desafios e jogos, propondo interatividade e animação. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 55,00.Gabriel e Shirley, durante um show de 70 minutos, fazem uma apresentação em conjunto com a plateia, que é convidada a participar dos desafios, podendo escolher as brincadeiras ou mesmo alterar os rumos das histórias que serão contadas. Com quase 3 milhões de inscritos no Youtube, os influenciadores Gabriel e Shirley são referência com seus canais voltados para divertir toda a família. O ambiente lúdico e simples criado pelo casal oferece ao público conteúdos que vão desde gameplays, paródias, desafios e vlogs até webséries.As conhecidas brincadeiras dos canais Gabriel e Shirley ganham forma real fora das telas. No palco a dupla apresenta um repertório de músicas interativas como pause e morto ou vivo dentre outras, incluindo inéditas. O show traz desafios e jogos que envolvem a participação do público, que ainda contribui com a cena do tão esperado final de Espiões em dose dupla.