Sessão Vagalume apresenta Pluft, o Fantasminha neste fim de semana no Capitólio

Adaptação para as telas da famosa peça teatral de Maria Clara Machado, o longa-metragem Pluft — o Fantasminha vai encerrar a atual temporada da Sessão Vagalume. As sessões serão neste sábado (3) e domingo (4), às 15h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). Os ingressos populares custam entre R$ 2,00 e R$ 4,00, com venda na bilheteria da casa no dia das sessões.Lançada no ano passado, essa produção com direção de Rosane Svartman tem atores famosos no elenco, como Juliano Casaré e Arthur Aguiar. Na trama, o protagonista é um fantasminha diferente: ele morre de medo de pessoas. Mas a vida de Pluft tem uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna de Pau. Os dois fazem uma grande amizade na luta contra o vilão. Para completar o passeio, a partir das 14h30min, os espectadores poderão conhecer os principais espaços do prédio histórico que abriga a maior cinemateca do sul do país. Na sala do projecionista, as crianças poderão manusear os rolos de filme e ver de perto os projetores em película e os digitais. A biblioteca e a sala do acervo também estão incluídas no roteiro. O passeio é gratuito e serão distribuídas apenas 20 senhas para o público.