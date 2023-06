Escritora colombiana Ángela Cuartas lança novo livro, Madreselva, neste sábado (3)

A editora Diadorim e a escritora Ángela Cuartas promovem, neste sábado (3), o lançamento do livro Madreselva (Diadorim Editora, 148 páginas, R$68). Em 52 narrativas, Cuartas apresenta um mundo onírico onde desfilam pássaros, serpentes e plantas em interrelação constante com o cotidiano de seus personagens. O evento acontece no Bar Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300), a partir das 18h30min. A autora conversa com a livreira Nanni Rios, da livraria Baleia, e com a artista gráfica e escritora Maria Williane. A entrada é franca.Finalista do prêmio nacional de literatura Elisa Mújica (2022), na Colômbia, Madreselva, na visão do escritor Amilcar Bettega, evoca em suas imagens uma atmosfera sempre densa que se instaura com enorme rapidez e economia de meios, às vezes no decorrer de uma simples frase. Segunda a autora, Madreselva é um livro sobre aquilo que pode ser entrevisto quando se acendem as luzes nos interstícios da memória. Cuartas comenta que a voz poética transita entre sono e vigília, entre consciente e inconsciente, dando corpo a narrativas breves, carregadas de imagens, onde os sentidos, a viagem, o corpo, a infância, a maternidade, o estranhamento e a comunhão com a natureza não-humana formam uma rede de olhares, vias de entrada múltiplas para a matéria do mundo.