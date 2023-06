Henrique e Juliano fazem show no Parque Harmonia neste sábado (3)

Uma das principais duplas sertanejas do Brasil desembarca em Porto Alegre para show no Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255). Henrique e Juliano se apresentam neste sábado (3), às 16h30min, agitando o público com os maiores sucessos das suas carreiras, perfeito para curar qualquer dor de coração. Se apresentarão no mesmo dia Luccas Fernandes, Rayane e Rafaela e o DJ Hans Ancina. Os ingressos estão disponíveis no site da GuicheWeb, com valores a partir de R$ 140,00.Os irmãos tocantinenses retornam a Porto Alegre com um novo show, uma nova estrutura, que vai surpreender a todos. Referências atuais do sertanejo que, depois de conquistar o Norte e o Nordeste do País, se tornaram referência no Brasil. Henrique & Juliano estão sempre entre as duplas mais tocadas em todos os aplicativos de música, nas rádios do País e seu canal no YouTube está com mais de 14 bilhões de views, sendo um dos canais de música que mais cresce na América Latina.