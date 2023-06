Espetáculo Esperando Godot faz segunda temporada no Teatro Renascença

Após o sucesso de público e crítica na temporada de estreia no Teatro Oficina Olga Reverbel, o espetáculo Esperando Godot, do irlandês Samuel Beckett, volta a cartaz para sua segunda temporada. As apresentações acontecem no Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 400) a partir desta sexta-feira (2) até o dia 25 de junho, sempre às sextas, sábados e domingos às 19h. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 60 e estão à venda na plataforma Sympla. Com direção de Luciano Alabarse, os personagens Estragon e Vladimir, esperam por um sujeito chamado Godot, que ninguém sabe exatamente quem é. A trama ganha intensidade e contornos preocupantes com a chegada de Pozzo e Lucky, vividos por Arlete Cunha e Lisiane Medeiros, na relação de escravidão que se estabelece entre os dois. A chegada do menino, papel de Valquíria Cardoso,traz consigo notícias sobre Godot, figura pela qual a espera de todos é constante,chegada sempre adiada, que nunca chega a acontecer. Esperando Godot é a peça mais conhecida do irlandês Samuel Beckett e estreou em um pequeno teatro de Paris, em 1953, mesmo ano do nascimento de Luciano Alabarse. Nessas sete décadas, o texto recebeu incontáveis estudos, encenações e resenhas.