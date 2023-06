Orquestra da Ulbra apresenta composições de Michel Legrand no próximo Domingo Clássico

Considerado um dos maiores nomes da música francesa de todos os tempos, Michel Legrand é o destaque do próximo concerto da Orquestra de Câmara da Ulbra, no domingo (4), às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280). A entrada é franca, mediante a doação de 1kg de alimento ou roupas em bom estado. A retirada de ingressos acontece 1 hora antes do espetáculo, por ordem de chegada. No programa do Domingo Clássico constam as obras Valse des Lilas, Chanson de Maxence (You must believe in spring), L'été 42, Les parapluies de Cherbourg, Les moulins de mon Coeur e Récit de Cassard. Todas elas com arranjos desenvolvidos especialmente para a Orquestra, assinados por Matheus Kléber – que também participará do concerto, tocando acordeon –, Michel Dorfman, que estará no teclado, e Paulo Dorfman. As canções serão interpretadas pela cantora Tássia Minuzzo, conhecida pelo seu repertório de músicas francesas. A regência é de Tiago Flores.Compositor oficial da nouvelle vague, movimento que revolucionou o cinema francês, Legrand construiu uma carreira de sucesso compondo mais de 200 trilhas para cinema, para os filmes de François Truffaut, Jacques Demy, Agnès Varda e Jean Luc Godard. Entre eles, sucessos antológicos como os filmes Lola, Um Homem, Uma Mulher, Prêt-à-Porter, Duas Garotas Românticas, Os Miseráveis e Yentl. O maestro parisiense também liderou bandas que contavam com alguns dos maiores nomes do jazz, como Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans e Herbie Mann.