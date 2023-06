Primeira edição do Samba do Quintana ocorre no domingo (4), na Casa de Cultura Mario Quintana

Os amantes de samba em Porto Alegre terão, a partir do mês de junho, mais um local para ouvir antigas e novas composições do gênero: o Samba do Quintana apresentará mensalmente, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), uma programação que contará com apresentações gratuitas no primeiro domingo de cada mês. Criado para promover a cultura do estilo musical em um espaço público e central da cidade, o evento vem para valorizar os artistas da cena local.



O projeto, criado pela jornalista e pesquisadora musical Bruna Paulin, contará com uma roda de samba comandada por uma banda residente e participações especiais. Para esta primeira edição, o público poderá conferir as performances de Thiago Ribeiro & Amigos e da cantora Glau Barros. Com dois blocos de apresentação, a ideia é que os músicos possam tanto executar clássicos do gênero como seus trabalhos autorais, em um espaço de formação de público e cena. As apresentações acontecem, pela primeira vez, neste domingo (4), às 16h, em frente ao Bar Térreo.

A banda residente é formada por Thiago Ribeiro (vocais e cavaquinho), Fernando Duarte (repique de mão, tamborim, bongô), Marcelo Rossi (violão), Paulo Wolff (pandeiro, carrilhão e chocalhos) e Rogério Menezes (tantan). Thiago Ribeiro começou na música aos 15 anos, quando ganhou seu primeiro cavaquinho, mas o samba vem de berço, começando com a influência de seu pai, o violonista e cantor Antonio Lima. Entre suas referências musicais estão nomes como Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, João Nogueira, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Duda do Cavaco, Alemão Charles, grupo Flor de Ébano, entre outros artistas locais e nacionais. Há 19 anos Thiago se apresenta profissionalmente, em casas de shows em Porto Alegre, no litoral e no interior do estado. Já acompanhou Eliana de Lima por duas vezes em performances na cidade e abriu shows de Fundo de Quintal, Diogo Nogueira e Luiz Carlos da Vila.