Uýra – A Retomada da Floresta e Urubus estreiam nesta quinta (1) no CineBancários

Uýra – A Retomada da Floresta, dirigido por Juliana Curi e escrito por Martina Sönksen e Uýra Sodoma, chega ao CineBancários(rua Gen. Câmara, 424) nesta quinta-feira (1), na sessão das 17h. A cinebiografia acompanha Uýra, artista trans indígena, que viaja pela floresta amazônica em uma jornada de autodescoberta. Na sessão das 19h, estreia Urubus, longa dirigido por Claudio Borrelli com produção executiva de Fernando Meirelles e distribuição da O2 Play. O filme acompanha a história de Trinchas (Gustavo Garcez), jovem líder de um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. Os ingressos estarão à venda no local por valores entre R$ 6,00 e R$ 12,00.Uýra traz a participação de artistas, ativistas e lideranças indígenas, como Zahy Tentehar e a liderança Kambeba Dona Babá, além do uso da arte performática para ensinar jovens indígenas e ribeirinhos que eles são os guardiões das mensagens ancestrais da floresta amazônica. As artes são uma metáfora inspirada no ciclo ecológico e espelha as lutas sociais.Urubus tem roteiro assinado por Mercedes Gameiro, Claudio Borrelli e Cripta Djan, que trouxe para a história os elementos de ficção baseados em sua própria experiência como pichador. Urubus foi vencedor da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo nas categorias do Público como Melhor Filme de Ficção Brasileiro e da Crítica como Melhor Filme Brasileiro. O longatambém teve reconhecimento internacional ao conquistar prêmios em diversos festivais mundo afora.