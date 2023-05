Seu Jorge e Alexandre Pires retornam a Porto Alegre com o projeto Irmãos nesta sexta (2)

Alexandre Pires e Seu Jorge retornam a Porto Alegre com a já consagrada turnê Irmãos. A dupla se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta sexta-feira (2), às 21h. Os ingressos estão à venda na Após três shows na capital gaúcha em 2022,retornam a Porto Alegre com a já consagrada. A dupla se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) nesta. Os ingressos estão à venda na Sympla , por valores a partir de R$ 160,00.

Eleito o "Melhor Show" no Prêmio Multishow 2022, dois dos maiores nomes da música brasileira estão lotando casas de show por todo o país. Os artistas prometem esbanjar carisma ao desfilar um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, sucessos do samba e do pagode, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo.



Irmãos é uma homenagem à amizade e à história entre Seu Jorge e Alexandre Pires, que colocaram em prática o antigo sonho de uma parceria musical. A ideia do projeto inédito começou a crescer durante a pandemia, após os artistas protagonizarem uma das lives mais assistidas no YouTube. O espetáculo é bem informal, intimista e conduz os fãs a caírem no samba e pagode, entre bate-papo sempre num tom descontraído e alegre, que caracteriza as conversas entre amigos.