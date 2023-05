Obra inédita do artista nordestino Charles Lessa pode ser visitada no Instituto Ling até este sábado (3)

A intervenção inédita criada pelo artista cearense Charles Lessa na parede de entrada do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) está disponível para visitação com entrada franca de segunda a sábado, das 10h30min às 20h. A obra fica em cartaz até este sábado (3), quando então será apagada, abrindo espaço para uma nova produção de outro artista nordestino, convidado pelo curador Bitú Cassundé. O mural traz uma narrativa pictórica com lembranças da infância e da adolescência de Lessa, resgatando momentos sensíveis de seu passado, como o luto após a morte de sua mãe. A pintura é composta por três desenhos sobrepostos. A imagem central é a representação de três pessoas velando um corpo. Nas laterais, há a representação de um sonho de um lado e, do outro, um corpo-barco, de uma mãe, que serve como suporte para as crianças navegarem no rio da vida.Em todas elas, há elementos que remetem à região do Cariri, no Ceará, como os brinquedos, as feiras, as cores e as ritualidades no entorno do sagrado. Desenvolvido em um espaço com seis metros de largura e quase três de altura, o trabalho levou cinco dias para ser executado.