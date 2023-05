Sarau Sopapo Poético recebe a cantora Marguerite Silva Santos nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), às 19h30min o Sopapo Poético destaca a arte e a trajetória da cantora Marguerite Silva Santos. O sarau busca evocar o protagonismo negro e provocar reflexões em torno de uma roda de atuações e convivências afrocentradas. O evento acontece no CMET Paulo Freire (rua Santa Teresinha, 572) e tem entrada franca.O sarau Sopapo Poético é promovido pela Associação Negra de Cultura (ANdC) desde 2012. Como outros saraus afro-brasileiros, o encontro vem para enaltecer a cultura afro do nosso país, reunindo artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra de resistência. Nessa edição a convidada é a porto-alegrense Marguerite Silva Santos, que expressa, através de sua arte, o interesse de um território musical sem fronteiras. Com estilo próprio e versatilidade, no seu repertório estão presentes o negro spiritual, jazz, R&B e o samba.