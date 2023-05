Fundação Iberê celebra 15 anos do prédio com projeção de obras na fachada neste sábado

Neste sábado (27), das 19h às 21h45, a fachada do prédio da Fundação Iberê Camargo (av. Padre Cacique, 2000) será enfeitada com um recorte de aproximadamente 70 obras de artistas que expuseram na instituição nos últimos dois anos. Além de Iberê Camargo, serão projetados trabalhos de André Ricardo, Arnaldo de Melo, Daniel Melim, Eduardo Haesbaert, Lucas Arruda, Magliani, Santídio Pereira e Xadalu, bem como as tramas de Berenice Gorini, Luiz Gonzaga, Jussara Cirne de Souza, Nelson Ellwanger, Salomé Steinmetz e Yeddo Titze, que participaram em 2022 da coletiva Trama: Arte Têxtil no Rio Grande do Sul. A projeção celebra os 15 anos do prédio da Fundação Iberê, inaugurado no dia 30 de maio de 2008. Assinada pelo arquiteto português Álvaro Siza, a instituição é considerada por profissionais da área um marco internacional em arquitetura e soluções em engenharia. Em 2002, recebeu o Leão de Ouro da 8ª Bienal de Arquitetura de Veneza, e, em 2014, o Mies Crown Hall Americas Prize, em 2014.