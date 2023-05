Pata de Elefante faz show no Ocidente nesta quinta-feira (1)

Nesta quinta-feira (1), às 21h, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) recebe o rock instrumental da banda porto-alegrense Pata de Elefante. O grupo vem para tocar os maiores sucessos de sua carreira de 21 anos na edição 1090 do Ocidente Acústico. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores entre de R$ 25,00 e R$ 50,00.A Pata de Elefante surgiu em 2002 em Porto Alegre e em 2004 lançou o seu primeiro disco homônimo, pelo qual ganhou o Prêmio Açorianos de Música 2005, na categoria Revelação. A banda levou seu instrumental para um público acostumado a ouvir música com vocais e se tornou referência entre as bandas instrumentais brasileiras que surgiram na primeira década do século XXI.