Escritora espanhola Rosa Montero dá início ao Fronteiras do Pensamento 2023

Nesta quarta-feira (31), a partir das 20h, a escritora espanhola Rosa Montero abre a 17ª temporada do Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre. A conferência será realizada no Teatro Unisinos (av. Nilo Peçanha, 1.600), e dará início às reflexões de grandes pensadores sobre o tema Entre o Caos e a Ordem, norteador da curadoria deste ano. As inscrições estão abertas no formato Presencial + Online, 100% Online e Experiência Fronteiras (inclui kit de livros e encontros com conferencista e curador) pelo site do evento.Além de Rosa Montero, o Fronteiras do Pensamento trará a Porto Alegre convidados essenciais para compreender o mundo atual, como a ativista iraquiana Nadia Murad, o filósofo político americano Michael Sandel e o arqueólogo britânico David Wengrow. A temporada ainda inclui conferências online com o filósofo francês Luc Ferry e dois destacados pensadores brasileiros, o economista Eduardo Giannetti e o psicanalista Christian Dunker.Todos os encontros ficarão gravados em uma plataforma exclusiva, para o participante ver ou rever quando quiser. Além disso, todos os pacotes de acesso incluem entrevistas inéditas e vídeos de conferências históricas do projeto. As conferências presenciais receberão certificação da Unisinos, valendo como créditos de curso de extensão para os participantes – cada inscrito que, ao final do ciclo, contar com pelo menos 75% de presença nos encontros terá direito a um certificado validado pela instituição.