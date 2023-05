Festival Lala Under oferece palco aberto para estudantes e show musicais nesta quinta (1)

O Festival LALA UNDER - 3ª edição, é organizado pelos alunos e pelo prof. Frank Jorge, do Curso Tecnólogo de Produção Fonográfica da Unisinos. O evento vem para impulsionar novos artistas da cena musical do país, efetivar trocas e interações com artistas que já tem alguma trajetória, dialogar com os diferentes profissionais da área e incentivar a diversidade cultural. O evento acontece nesta quinta-feira (1), a partir das 19h, no Espaço Cultural 512, (Rua João Alfredo, 512). Os ingressos estão à venda no site da casa, por valores a partir de R$ 30,00. O show terá um palco aberto para alunos das 20h às 21h e conta ainda com os shows de Eugênia, trazendo um rock alternativo envolto pela melancolia e pelo bom humor dos vinte e poucos anos; Paola Kirst e Kiai Grupo, levando a música instrumental para variados públicos e locais; além de Trabalhos Espaciais Manuais, a pequena orquestra que mistura ritmos como o groove, jazz, funk, prog e a música popular.