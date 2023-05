Sarau do Solar apresenta MPB de Pablo Lanzoni e Thiago Colombo nesta quarta-feira (31)

Os músicos e compositores Pablo Lanzoni e Thiago Colombo apresentam o show Delírio Geral nesta quarta-feira (31), às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia (Rua Duque de Caxias, 968), dentro do projeto Sarau do Solar. A entrada é gratuita, mediante doação de alimentos não perecíveis.

Vinculado ao álbum homônimo lançado em junho de 2022, Delírio Geral é composto por oito canções, todas elas vinculadas à intimidade tímbrica da combinação violão/voz e foi antecedido por quatro singles: Deus na laje, Cordel, Delírio Geral e Remanso. Que trazem participações de nomes de peso como Vitor Ramil, Valéria Barcellos, Bloco da Laje, Leandro Maia, entre outros.



O encontro entre Lanzoni e Colombo foi impulsionado pelas impossibilidades geradas nos primeiros meses de pandemia e de distanciamento social. Foi ali que Lanzoni convidou Colombo para dividirem um projeto cancionista. Pablo Lanzoni é cantautor, regente e professor do IFRS. Possui três álbuns lançados e singles. Seu disco de estreia, POA_MVD, foi eleito o Melhor Álbum de MPB no Prêmio Açorianos de Música 2016/17 e citado dentre os dez lançamentos nacionais daquele ano pelo Jornal Zero Hora. Thiago Colombo é compositor, violonista e professor da UFPEL, bacharel e mestre em Música pela Ufrgs e doutor pela UFBa. Foi premiado em concursos no Brasil, Argentina, Portugal e Espanha.