Música na UFCSPA recebe violonista Danton Oestreich tocando obras de Villa-Lobos, Bach e Velasco

O projeto Música na UFCSPA recebe, nesta quarta-feira (31), às 19h, no Teatro Moacyr Scliar da universidade (rua Sarmento Leite, 245), o violonista Danton Oestreich. O recital Homenagens em seis cordas trará arranjos da obra de Johann Sebastian Bach e dos brasileiros Heitor Villa-Lobos e Roberto Velasco, com entrada gratuita.O programa destaca duas características fundamentais da música de concerto, as melodias memoráveis e o virtuosismo, delineando paralelos entre a música antiga e a moderna. As transcrições inéditas Adagiosissimo e Arioso abrem o recital. As peças evidenciam a riqueza melódica e contrapontística que o violão alcança na obra de Bach. A mesma percepção é evidente em Cinco Prelúdios (1940), de Heitor Villa-Lobos. Na sequência apresenta a monumental Ciaccona de Bach, composta após a morte de Maria Barbara, sua primeira esposa. Bonfanti (2016), do compositor e artista plástico Roberto Velasco, homenageia o pintor Gianguido Bonfanti e celebra a interdisciplinaridade entre as artes. Por fim, o arranjo “abrasileirado” de Paulinho Nogueira, da célebre Ária da 4ª corda, de Bach, conclui o recital, conjugando as duas grandes referências deste programa – Bach e o violão brasileiro.