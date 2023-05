Single de Luciano Leães, FESSta Brasilis, tem lançamento na quinta-feira (01) no Sgt Pepper’s

Nesta quinta-feira (1), às 21h, o bar Sgt Pepper’s (rua Quintino Bocaiúva, 256) recebe o show de lançamento do single FESSta Brasilis, novo trabalho de Luciano Leães, que chega às plataformas de áudio no mesmo dia. A faixa teve estreia mundial em maio, em um show no Maple Leaf e na rádio WWOZ em New Orleans, nos EUA. Com produção da Arco Music, o evento integra a programação do Clube do Blues. Os ingressos estão à venda na Sympla, por a partir de R$ 20,00.FESSta Brasilis é uma fusão inovadora na carreira de Leães, misturando R&B, jazz, ritmos brasileiros e sul-americanos. Em uma recente entrevista à revista Blues Matters, o músico foi referido como The Brazilian Professor, destacando sua influência e continuidade da obra do pianista de New Orleans, Professor Longhair, homenageado na faixa e uma grande influência na música do artista porto-alegrense. "O Fess (Professor Longhair) foi um pioneiro do som do piano de New Orleans e sua música teve um impacto gigante na minha musicalidade. Eu queria homenageá-lo e criar algo que misturasse seu estilo com minhas próprias influências”, revela.