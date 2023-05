Sedac lança edital de ocupação dos teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e a Associação de Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana (AACCMQ), tornam público o Regulamento de Ocupação dos Teatros da CCMQ para o segundo semestre de 2023. Serão 12 propostas, entre as áreas de circo, dança, música e teatro, para uso dos teatros Bruno Kiefer e Carlos Carvalho. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (1) e seguem até o dia 30 de junho. O regulamento está disponível neste link, e o formulário de inscrição, neste. Entre os critérios estabelecidos no edital estão: coesão e coerência da proposta; relevância conceitual e temática; inovação, originalidade e ineditismo; ações afirmativas, com protagonismo de pessoas pretas, indígenas, PCDs, trans/travestis, mulheres e demais pessoas pertencentes a grupos historicamente desfavorecidos; além de outros quesitos mais técnicos. O edital tem como objetivo oferecer valores mais acessíveis de taxa de ocupação para artistas, grupos e coletivos. Além disso, a chamada pública deste ano oferece a oportunidade de que os candidatos registrados como associações ou entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, que promovam ações de natureza artístico-culturais, ocupem os teatros de forma gratuita.