Protoje se apresenta em Porto Alegre pela primeira vez

O jamaicano Oje Ken Ollivierre, mais conhecido por seu nome artístico Protoje, desembarca pela primeira vez em Porto Alegre trazendo hits como Who Knows, Family, Hills e muito mais. O show acontece nesta quinta-feira (1), às 21h30min, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.Nascido e criado na Jamaica, filho da cantora Lorna Bennett e do ex-rei do calypso Mike Ollivierre, Protoje mistura hip hop, soul e jazz em seus sons nativos de reggae e dancehall. O prodígio musical, junto com um coletivo de outros artistas, começou a chamar a atenção do mainstream por suas melodias viciantes e mensagens líricas conscientes em um movimento apelidado de “renascimento do reggae”.Revistas especializadas o declararam um dos talentos mais brilhantes da Jamaica. Seu quarto álbum de estúdio, A Matter Of Time lhe rendeu uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum de Reggae e sua performance na TV nacional dos EUA no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, ambos em 2019. Ele fez turnê com a Sra. Lauryn Hill e apareceu em grandes festivais, incluindo Coachella ( EUA), Glastonbury (Reino Unido), Afropunk (EUA), Reading & Leeds (Reino Unido), Sole DXB (Dubai) e Lollapalooza (Chile), alcançando audiências distantes com seu som de fusão de gêneros.