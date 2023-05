Fernando Rauber realiza recital com canções de Debussy, Chopin e Bach no Centro Cultural da Ufrgs

Professor do Departamento de Música da Ufrgs, Fernando Rauber é o convidado do projeto Solo Piano neste mês de maio. Ele apresenta um repertório intimista, predominantemente formado por obras do século XIX, destinadas à execução em ambientes privados ou em espaços menores, como é o Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333), onde o recital se realiza nesta segunda-feira (29), às 12h30min. A entrada é franca.A apresentação inicia com La terrasse des audiences du clair de lune, de Claude Debussy (1862-1918). A seguir, o programa traz obras de Franz Schubert (1797-1828) e Frédéric Chopin (1810-1849) através das quais, o pianista visitará outro gênero intimista característico: o improviso, que alude à espontaneidade do músico a sós com seu instrumento e ao próprio ideal de individualidade do artista romântico, como explica o pianista. O repertório ainda passa pela música de J. S. Bach (1685-1750), com a Partita BWV 827 e pela famosa Rapsódia Húngara nº 2, de Franz Liszt (1811-1886). Com gestual extravagante e magnético, como define Rauber, a obra tem caráter oposto às demais, composta inequivocamente em busca do aplauso e do arrebatamento.