Magia jurássica chega ao Canoas Shopping com o Gigante Circo Dos Dinossauros

O Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750) recebe, a partir da sexta-feira (26), a magia jurássica do Gigante Circo dos Dinossauros. A atração reúne a tradição dos números circenses, com globo da morte, malabaristas, equilibristas e palhaços, ao inovador show com dinossauros realistas. O espetáculo tem duração de 1h45min, conta com quase 50 artistas e uma estrutura que pode receber até 800 espectadores. Outra atração é a loja temática instalada no Shopping, em frente à Praça de Alimentação. No local, as crianças poderão fazer fotos com os dinossauros. Além disso, será possível encontrar com os dinossauros desfilando pelo empreendimento. Os ingressos custam a partir de R$20,00 e podem ser adquiridos na loja ou pelo site.“Este é um circo temático no qual investimos para remeter o público à época jurássica. A ideia surgiu depois que paramos de utilizar os animais em nossos espetáculos. Porém, no Brasil não existia a tecnologia para fazer as réplicas de dinossauros, então encomendamos tudo do exterior. Além dos dinossauros, acrescentamos os dragões e todo o espetáculo gira em torno dessa história”, explica Marcelo Palácios, que integra a sétima geração da sua família no circo e foi o idealizador do espetáculo do Gigante Circo Dos Dinossauros. Ele detalha, ainda, que o circo é o único no Brasil a contar com um dinossauro T-rex com mais de 15 metros de altura.