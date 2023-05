Peça Adolescer comemora 21 anos de atuação neste domingo (28)

O espetáculo Adolescer completa 21 anos de atuação neste mês. Para comemorar a data, a peça realiza uma apresentação especial de aniversário neste domingo (28), às 18h, no palco do Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). A peça, dedicada ao público jovem, aborda temas como solidão, sexualidade, bullying, medos, autoestima, ansiedade e preconceito. Os ingressos estão à venda no site da BlueTicket com preços entre R$ 30,00 e R$ 80,00.A montagem traz 27 cenas com 11 atores que se revezam para interpretar diferentes momentos do cotidiano dos jovens, passando pelas alegrias das festas e da descontração com os amigos aos episódios difíceis, como a separação dos pais e a gravidez na adolescência. A montagem dinâmica também conta com dez coreografias assinadas por Thiago Fernandes.Criado pela atriz, diretora, professora e pedagoga Vanja Ca Michel, o espetáculo estreou nos palcos gaúchos em 2002 após um pedido dos alunos da escola em que Vanja lecionava na época. Vanja relembra que os adolescentes queriam se enxergar no palco, daí nasceu a ideia para a montagemO sucesso foi tanto que Adolescer nunca mais saiu de cartaz. Desde então, a peça realiza apresentações mensais em Porto Alegre e em diversas outras cidades do país, recebendo em suas plateias o público em geral e também escolas, ONGs e diversas outras entidades dedicadas aos jovens.