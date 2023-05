A Pequena Sereia chega aos cinemas nesta quinta-feira (1)

Nesta quinta-feira (25), um dos filmes mais clássicos do Walt Disney Studios volta às telas de cinema de todo o País. Trinta e quatro anos após a primeira versão, em animação, o live action de A Pequena Sereia traz de volta a história da pequena Ariel (Halle Bailey), príncipe Eric (Jonah Hauer-King), Linguado, Rei Tritão, Sebastião e Úrsula. Em A Pequena Sereia, a princesa branca, tradicional no século passado, dá lugar a uma atriz negra que dá vida à nova Ariel, do século XXI. O roteiro repete a história da jovem e curiosa sereia que quer conhecer e experimentar a vida fora d’água. Ao desafiar o pai, ela embarca numa inesperada jornada de autodescoberta e, claro, encontra pelo caminho um príncipe, uma bruxa do mar e um novo mundo assustador, mas, incrível. O remake promete trazer de volta o público mais adulto e cativar a nova geração de crianças e adolescentes.