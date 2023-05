Espetáculo "Junto" estreia domingo no Teatro Paschoal Carlos Magno

A palhaça Ôtro Mundo retorna aos palcos no último domingo de maio para a estreia do espetáculo "Junto", produção mais recente da Companhia de Teatro Entre Linhas. Trazendo a linguagem do clown, a peça explora a alegria de viver e a importância da cumplicidade, do afeto e do acolhimento nas relações. A apresentação será no domingo (28), às 16h, no Teatro Paschoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.Protagonizado pela atriz e diretora Alice Ribeiro, que atua desde 1986, o espetáculo é uma construção continuada de experimentações na palhaçaria, iniciadas em 2016. Durante o isolamento social, em 2020, o desdobramento dos estudos de clown resultaram na montagem Ôtro Mundo na Pandemia, na qual a personagem explorava elementos do contexto de saúde global naquele momento e a sequente reabertura."Junto" reúne ações que dialogam com o teatro de animação – a partir de objetos inanimados – e com infinitas possibilidades de a personagem se relacionar com a plateia. Por meio das interações mútuas ao longo da apresentação, a palhaça Ôtro Mundo se destaca pela comunicação não verbal e pela troca espontânea que estabelece com o público.A faixa etária do espetáculo é livre e terá bilheteria para compra de ingressos na hora.