Guitarrista Rafael Rosa transforma sonata de Kandinsky em solo de guitarra em show nesta quinta (25)

Nesta quinta-feira (25), às 19h, acontece o segundo movimento do projeto Sonata Visual, que reúne música, tecnologia e arte contemporânea. A iniciativa foi idealizada pelo guitarrista e arquiteto Rafael Rosa, que está fazendo, ao longo do primeiro semestre de 2023, apresentações nas quais vai reconstruir a obra de artistas modernistas do início do século XX no formato de sonatas musicais, em formato solo. A entrada para o evento é gratuita. No espetáculo, o artista homenageado será o russo Wassily Kandinsky, um ícone da arte contemporânea. Na performance, será feita uma projeção em que os impulsos sonoros emitidos pela guitarra serão convertidos em traços e pinturas virtuais baseadas nas características de Kandinsky. Esse efeito é possível a partir de sintetizadores que transformam as notas musicais em imagens.A Sonata Visual é fruto de anos de pesquisa de Rafael Rosa, que também é professor de arquitetura e urbanismo na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Inclusive, no ano de 2022, o músico esteve na Europa visitando de perto os museus e escolas onde estão as obras de artistas contemporâneos que o influenciaram e serviram de base para a concepção da Sonata Visual.