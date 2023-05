Humorista Gio Lisboa apresenta espetáculo Fora da Casinha no Teatro da Feevale

Fenômeno na internet e nos palcos, Gio Lisboa fará show para seu maior público no próximo sábado (27), às 21h. O humorista apresenta seu novo espetáculo Fora da Casinha, no Teatro da Feevale (RS-239, 2755), para mais de 1.700 pessoas. O show é uma imersão no universo da comédia, com música, DJ, efeitos especiais e muita interação com a plateia. Os ingressos estão à venda no site BlueTicket, com valores a partir de R$ 33,60.De norte a sul, Fora da Casinha já tem datas marcadas em todas as regiões brasileiras, passando pelo Distrito Federal e diversos estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Goiás, Mato Grosso e Pará.