Rogério Skylab apresenta sucessos em show no Opinião

Escritor, apresentador e músico, Rogério Skylab se apresenta no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste sábado (27), às 21h. Em seus lançamentos, desde os anos 90, são quase 30 discos entre séries, trilogias, colaborações e coletâneas. No show, não vão ficar de fora sucessos como Matador de Passarinho, Empadinha de Camarão, Cadê meu pau? e muito mais. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 75,00.Rogério Skylab iniciou seus trabalhos de compositor lançando em vinil o disco Fora da Grei no início da década de 90. Lançou também a série dos Skylabs - um total de 10 discos, sendo que com o Skylab V faturou o Prêmio Claro de Música Independente e com o Skylab IX produziu seu primeiro DVD. A Trilogia dos Carnavais, também de sua autoria, e que viriam a se transformar num DVD produzido pelo Canal Brasil, contou com ilustres convidados: Jorge Mautner, Jards Macalé, Arrigo Barnabé, Michael Sullivan, Fausto Fawcett e a Velha Guarda da Mangueira.Sua última produção, o projeto Cosmos, ainda em andamento, traz músicos importantes como Leandro Braga, Humberto Araújo e Rodrigo Campello. Em relação a esse projeto, já foram lançados os discos Cosmos, Os Cosmonautas e Caos e Cosmos 1. Seu disco recém-lançado, Caos e Cosmos 2, é o que o artista vem mostrando em shows pelo país, se apresentando com um trio formado por Thiago Martins (guitarra), Yves Aworet (baixo) e Rodrigo Scofield (bateria).