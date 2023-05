Melim apresenta seu terceiro álbum, Quintal, neste fim de semana em Porto Alegre e Novo Hamburgo

A banda Melim desembarca no Rio Grande do Sul para apresentar seu novo álbum. O grupo faz show nesta sexta-feira (26), às 21h, em Novo Hamburgo, no Teatro Feevale (RS-239, 2755), e em Porto Alegre no sábado (27), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria dos teatros, por valores a partir de R$ 40,00. Já disponível em todas as plataformas digitais, o terceiro álbum de estúdio da banda, Quintal, representa um novo momento na carreira de Gabriela, Diogo e Rodrigo Melim. Todas as faixas acompanham registro audiovisual que se conectam, em diferentes momentos e atmosferas. Com sucesso de público, a banda amplia seus horizontes e demonstra a amplitude de seu talento com o novo projeto, que apresenta 17 faixas inéditas, incluindo parcerias com grandes nomes da música nacional: Vitor Kley, Natiruts, Duda Beat e Emicida, além da faixa bônus, Mais Que Ontem com Vitão. O álbum foi criado a partir da ideia de uma viagem para dentro de si, com músicas mais introspectivas e pessoais. O público também entra em uma jornada quando escuta a coletânea, em uma viagem para outras realidades e dimensões de si mesmo, com passagens e entradas mágicas. Por isso, o simbolismo do compilado se encontra representado através do elemento de uma porta: ao atravessarmos uma porta, alcançamos novos lugares, novas pessoas, novos momentos.