Biografia musical de Lupicínio Rodrigues é lançada neste sábado (27)

O músico e jornalista Arthur de Faria lança neste sábado (27), o terceiro livro de sua série sobre a música de Porto Alegre. No volume, ele se debruça sobre a trajetória de Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da música popular brasileira. O lançamento acontece a partir das 16h e terá bate-papo com o professor e pesquisador Luís Augusto Fischer, seguido de pocket show com com Glau Barros e Mathias Pinto. O evento no Bar Guernica (Travessa dos Venezianos, 44) ocupa um espaço simbólico pela proximidade da Ilhota, bairro onde o biografado nasceu e passou seus 60 anos de vida, e pela conexão com a boemia e a musicalidade que marcaram a história do compositor. Em parceria com a Livraria Baleia, o livro estará à venda no local por R$ 79,90. A entrada é gratuita. Em Lupicínio: uma biografia musical, Arthur de Faria mergulha em boas histórias que percorrem a vida do compositor: a infância no bairro da Ilhota, em Porto Alegre, a rotina boêmia e doméstica de Lupi, encontros memoráveis com Elis Regina, Elza Soares, João Gilberto e Caetano Veloso, e os bastidores de composições como Se acaso você chegasse, Nervos de aço, Vingança e Cadeira vazia. A trajetória de Lupicínio Rodrigues, um compositor negro de classe média-baixa no sul do Brasil, é contada no contexto da censura na Era Vargas, do nascimento do samba e da música regional. Em marcos de celebração e esquecimento, a vida e a obra de Lupi se entrelaçam entre os depoimentos de parceiros musicais, amigos e familiares e as análises cuidadosas do autor sobre a genialidade das letras e melodias desse gigante da música popular brasileira.