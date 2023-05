Rainha do rock'n'roll, Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner morreu, aos 83 anos, em sua casa na Suíça. A morte foi confirmada, nesta quarta-feira (24), pelo porta-voz da cantora ao site de notícias Sky News. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Ainda conforme o site, o porta-voz afirmou que a cantora "morreu em paz após uma longa doença". A cantora, ícone do rock’n’roll e figura de grande importância histórica para o movimento negro feminino por ter amplificado a voz de cantoras do gênero, é autora de grandes sucessos como What's Love Got to Do With It e Proud Mary.

Após passar por uma série de abusos com o ex-marido, Ike Turner, a cantora americana se lançou em carreira solo na década de 1980.