Último final de semana do Festival Palco Giratório tem Cia Brasileira de Teatro e Bixarte na programação

Citada recentemente pela revista Forbes como uma das ‘10 novas (e promissoras) cantoras brasileiras para conhecer’, a paraibana Bixarte fecha a programação do 17º Palco Giratório Sesc na noite de domingo (28), coroando um festival que, ao todo, contou com 50 sessões de 37 espetáculos da dança, teatro, circo e música vindos de várias partes do País. No Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), às 19h, a artista apresenta as canções de seu primeiro álbum de estúdio, o recém lançado Traviarcado, que passeia por ritmos latinos, etnopop, trap e batidas do Kettu, enquanto reflete sobre o fim do patriarcado e a luta contra o preconceito, com palavras carregadas da sua identidade trans, negra e nordestina. Os ingressos têm valores a partir de R$ 20,00 e estão à venda nas unidades do Sesc/RS. Mas até o show da "artivista" no domingo, os últimos dias de Palco Giratório seguem movimentando a cena cultural de Porto Alegre. Dentre os destaques, estão as últimas apresentações das peças Ninguém sabe meu nome, da atriz Ana Carbatti, no Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) na sexta-feira (26), às 19h; e Macacos, que rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator ao paulista Clayton Nascimento, na Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307) também na sexta, às 19h.Ainda na sexta, o Teatro CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe o espetáculo Senhor P, às 20h, trazendo um diálogo sobre as violências instauradas contra mulheres. E no Teatro Renascença (av. Erico Verissimo, 307) a peça Sem Palavras apresenta crônicas de diferentes personagens, misturando teatro, dança, música e performance, às 21h; e, também, no sábado (27), no mesmo horário. Seguindo a programação de sábado, às 18h, no Teatro Sesc Alberto Bins, a Cia Étnica de Dança do Rio de Janeiro apresenta Cartas pra Mercedessssss, homenageando Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra do Theatro Municipal do RJ. Às 19h, o Show-Manifesto sobe ao palco da Sala Álvaro Moreyra com o artista transmasculino paraibano, Julian Santt dando voz a histórias dissidentes da cisgeneridade, abordando temas como o gênero e a sexualidade em uma mistura de música popular e poesia. No domingo, a programação do palco giratório se encerra com a apresentação de Traviarcado. Os ingressos para todas as atrações estão disponíveis nas unidades do Sesc.