Sergio Bai lança seu novo EP, Flor Roxa, em show no Teatro de Arena

Sergio Bai, cantautor baiano radicado em Porto Alegre, lança nesta sexta-feira (26), Flor Roxa, seu novo trabalho solo. Navegando pelas águas dos sentimentos, o EP traz canções de encantamento e vulnerabilidade, acompanhando a linha temporal de um ciclo amoroso com seu início, meio e fim. Com letras bem-humoradas e arranjos criativos, as canções serão apresentadas em um show no Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros, 835), às 20h, e à meia-noite, na virada para sábado (27), estarão disponíveis nas principais plataformas de música.



No show, o artista será acompanhado pelos instrumentistas que participaram das gravações, além de outros músicos convidados. É um convite a sentir, olhar, dançar e se deixar conduzir e tocar pelas narrativas, sons e silêncios. Flor Roxa faz um percurso que começa solar e entusiasmado, transforma-se em lunar e taciturno, passa por um blues, e termina unindo uma letra melancólica com um samba de roda descontraído.



A variedade de gêneros musicais e sonoridades do trabalho mostram as múltiplas influências de Bai. Enquanto seus três primeiros EPs foram feitos apenas com verba própria, este lançamento é fruto de um financiamento coletivo feito em 2022, o que permitiu contar com orientação, mixagem e masterização do produtor André Brasil.