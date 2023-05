Orquestra Jovem Recanto Maestro e Vitor Ramil sobem ao Palco Bell'Anima neste sábado (27)

Neste sábado (27), a partir das 19h30min, a Orquestra Jovem Recanto Maestro estará no Palco Bell'Anima (Rua Oniotan, S/N – Recanto Maestro – São João do Polêsine/RS) executando um repertório de composições de Vitor Ramil arranjadas por Vagner Cunha, com regência de Antonio Borges-Cunha. Vitor Ramil fará uma participação especial. Os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 50,00 e podem ser adquiridas antecipadamente pela plataforma Sympla ou no local.A Orquestra Jovem Recanto Maestro (OJRM) nasceu em 2015, por iniciativa da Associação Ontoarte, para levar gratuitamente o ensino de música a crianças e jovens da quarta colônia de imigração italiana. É composta por cordas, sopros e percussão. Ao longo de sete anos de existência, o grupo aperfeiçoou sua técnica com professores da Venezuela, França, Bolívia e EUA. Já dividiu o Palco Bell'Anima com Toquinho, Anaadi, Os Fagundes e Los Orientales.O ponto em comum entre a OJRM e Vitor Ramil é Vagner Cunha. Além de diretor musical da orquestra, ele já criou diversos arranjos para o compositor pelotense, inclusive o do álbum Campos Neutrais, que teve a faixa homônima indicada ao Grammy Latino 2018 na categoria Melhor Arranjo.