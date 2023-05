Pianista argentino Nicolás Guerschberg apresenta repertório com clássicos de Piazzolla e tangos no Instituto Ling

O pianista argentino Nicolás Guerschberg realiza neste sábado (27), sua primeira apresentação solo em Porto Alegre. O premiado instrumentista sobe ao palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) às 19h para interpretar clássicos de Astor Piazzolla, tangos tradicionais e ainda promete diversos improvisos a partir de temas conhecidos de seu país. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou bilheteria da casa.Ao longo da carreira, Guerschberg ganhou quatro Prêmios Gardel, a mais importante distinção de música concedida na Argentina. Recebeu ainda uma indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum Instrumental, e quatro indicações na categoria Tango, além do Prêmio Konex de Platina como melhor grupo de jazz da década (2005-2015) com a banda Escalandrum.Como compositor, criou obras para piano, instrumentos solo, conjuntos de câmara, sinfônicas e variadas formações instrumentais, que vão do tango ao jazz, e da música de câmara à orquestral. Como arranjador, assina o espetáculo The Lost Tango, para a cantora e atriz alemã Ute Lemper, apresentando-se em diversas cidades da Europa, além de Hong Kong e países da América Latina. Realizou também a orquestração e arranjos para a adaptação do musical Cabaret, que teve sessões em Buenos Aires.