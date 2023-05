Sinduscon-RS comemora uma década do projeto 'Construção Cultural'

Completando uma década de atividades, o Projeto Construção Cultural do Sinduscon-RS irá comemorar sua trajetória (que inclui a realização de mais de 80 shows na Capital e uma série de restauros de monumentos históricos) com uma programação musical totalmente gratuita. Ao todo, dez apresentações devem ocorrer de maio a dezembro na Capital, realizadas por artistas gaúchos, em homenagem a compositores brasileiros do samba, como Aldir Blanc, Clementina de Jesus, Waldir Azevedo, Elis Regina, Alcione e Nei Lopes.

A primeira destas, acontece nesta quinta-feira (25), quando, às 20h, a cantora e pandeirista Natália Santos sobe ao palco do teatro da entidade (av. Augusto Meyer, 146) em tributo a Jovelina Pérola Negra. Financiada pelo Pró-Cultura e Sedac-RS e denominada de O samba é meu dom - 10 anos de shows no Teatro Sinduscon-RS, a parte musical da iniciativa cumpre nova temporada em novo formato: além das dez atrações que ocorrem no espaço cultural da entidade sempre na última quinta-feira de cada mês, haverá shows em três cidades do Interior do Estado, totalizando, assim, 13 apresentações em homenagem a grandes nomes do samba ao longo do ano.

Assinando a curadoria e respondendo pela produção executiva do projeto, o músico e professor Mathias Behrends Pinto ainda irá coordenar uma série de oficinas gratuitas sobre Música Popular Brasileira (MPB) a partir de exemplos práticos (com execução ao vivo) e da sua própria experiência. O público alvo são alunos de escolas estaduais e a equipe de ministrantes será formada pelos também músicos e professores Rafael Rodrigues, Fábio Azevedo, Stefania Johnson e Maicon Ouriques.

Behrends destaca que, ao longo de uma década, o projeto já movimentou milhares de pessoas em apresentações mensais, eventos e oficinas, oferecidos de forma gratuita para a comunidade. "Esta iniciativa surgiu de uma equipe atenta aos anseios da cidade e à importância da cultura na formação de uma sociedade, que se fortalece à medida que se apropria de sua história e sua arte", recorda. "Este um dos projetos mais longevos de música em Porto Alegre, que valoriza a cultura e a música popular, levando mais de uma centena de artistas que se destacam no cenário local e têm ligação pessoal com os artistas homenageados em cada temporada."

Segundo o curador, tudo começou quando, em 2013, a entidade resolveu unir a história do Sinduscon-RS a outro projeto cultural, na época nomeado de Sindusom. O resultado acabou originando a efervescência do Teatro Sinduscon-RS e, em sua trajetória, a iniciativa buscou intensificar a comunicação e o relacionamento do setor da construção civil junto à comunidade, às lideranças públicas e privadas, aos multiplicadores de opinião, por meio de intensa programação artística e formativa.

"Este ano, escolhemos alguns nomes significativos, pelos quais pretendemos traçar um panorama da história do samba, mas não necessariamente de forma cronológica", explica Behrends. Ele comenta que o choro - gênero musical que está no processo de se tornar patrimônio histórico imaterial pelo IPHAN - também estará incluso na programação, a exemplo do que ocorreu em outras temporadas. "O repertório instrumental de cada apresentação será composto de choro", garante.

Na grade de programação estão Alexandre Susin, Glau Barros, Luiz Machado e Paulo Carvalho, Adriana Deffenti, Valéria Barcellos e Rafael Rodrigues. Já Gabriel Maciel fará um show alusivo à história do samba, em outubro, e será um dos artistas que circulará em escolas com o projeto educacional e também em Guaíba. Também os músicos Elias Barbosa e Edu Moreira farão as apresentações pelo Interior. "Realizamos um levantamento de artistas que se destacaram nas produções anteriores e somamos a outros que se revelaram no cenário atual de Porto Alegre, criando assim um casting que revisita os melhores momentos do projeto e que aponta para o futuro desta iniciativa", sinaliza o curador.

A banda que acompanha os artistas convidados é formada por Behrends (violão), Rafael Rodrigues (percussão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Stefania Johnson (flauta), Maicon Ouriques (pandeiro), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete) e César Franarin (sax e apresentação).