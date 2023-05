Músicos do Expresso 25 apresentam clássicos de Tom Jobim neste sábado na BPE

A Biblioteca Pública do Estado encerra o mês de maio com uma programação muito especial. Neste sábado (27), às 19h, os músicos do Expresso 25 estarão cantando obras do mestre Tom Jobim, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). A entrada é franca, com contribuição espontânea aos artistas. O espetáculo, com arranjos e direção do maestro Pablo Trindade, trará repertório de canções de Tom Jobim, com uma roupagem especial para as vozes do Expresso 25, que promete emocionar o público. A direção cênica é de Deborah Finocchiaro e o figurino é de Antônio Rabadan. Águas de março, Chovendo na roseira, Wave, Corcovado e Chega de saudade são um exemplo desta viagem pelas composições do Maestro Soberano.